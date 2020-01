Gare aux chipolatas infectées à la salmonelle

Les chipolatas porc-veau vendues par Aldi jusqu'à jeudi ne doivent pas être consommées. Des analyses ont montré la présence de salmonelle dans les saucisses, a annoncé la chaîne de supermarchés. Le produit a été retiré des rayons et les consommateurs peuvent les rapporter en magasin pour y être remboursés.

La salmonelle est une bactérie causant la salmonellose, une maladie qui se manifeste avec de la fièvre, des crampes abdominales et des diarrhées dans un délai de 6 à 72h après consommation de l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'immunodépression. Si vous avez mangé les chipolatas et ressentez ce type de symptômes, allez tout de suite chez le médecin et signalez-lui le risque de salmonellose.

Les chipolatas concernées, de marque Meat For You présentent une date de péremption au 6 janvier et le numéro de lot 19007385.

(L'essentiel)