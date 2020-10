«C'était comme si nous faisions un don à l'univers»

«Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est un choix personnel. Si je témoigne, c'est que j'aimerais que tout le monde comprenne qu'en parler avant change tout. Pour choisir à tête reposée, pas dans un tourbillon d'émotion».

Il y a cinq ans, Magali Lemaître, une maman belge de trois enfants qui vit à Étalle et a travaillé pendant treize ans dans le secteur bancaire au Grand-Duché, avait l'immense douleur de perdre son fils, Arthur, âgé de 2 ans et demi, à la suite d'un accident domestique, une chute à la maison. Elle et son mari n'ont eu que quelques heures avant de décider de faire don des organes de leur fils. «Pour nous, c'était un don à l'univers. On l'a reçu avec nos enfants et nous avons voulu le transmettre à d'autres. Pour qu'Arthur ne soit pas mort pour rien».

«Rendre hommage à mon fils»

Magali avait alors elle-même sa carte de donneur. «Un jour, un collègue était arrivé au travail fou de joie car son père avait pu être transplanté. Il avait distribué des cartes. Nous en avions parlé à la maison et nous nous étions positionnés». Accompagnée dans cette épreuve par Luxembourg Transplant au sein de laquelle elle est restée active, notamment en témoignant pour «rendre hommage à son fils», Magali a appris, sous couvert d'anonymat, que les organes ont été reçus par des enfants en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique.

«Je ne souhaiterais pas savoir de qui il s'agit, mais nous avons reçu, via l'association, une magnifique lettre de remerciements d'une famille». Son combat désormais: «Rendre hommage à mon fils» et faire tomber les tabous et les peurs car «personne n'aime parler de la mort».

(Nicolas Martin/L'essentiel)