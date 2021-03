Alors que la Food and Drug Administration (FDA), régulateur de santé américain, vient d'approuver le premier cochon génétiquement modifié pour l'alimentation humaine et les usages médicaux, les ministres de la Santé et de l'Agriculture ont fait le point sur l'éventualité d'arriver à une situation analogue en Europe et au Luxembourg.

Interrogés par les députés DP André Bauler et Gusty Graas, Paulette Lenert et Romain Schneider (LSAP) ont indiqué que l'utilisation des cochons génétiquement modifiés à des fins scientifiques n'était pas interdite en Europe. Au Luxembourg, pour utiliser des cochons dans le cadre d'un projet de recherche, une autorisation doit être accordée par l'autorité compétente (ministère de l'Agriculture), sur avis du ministère de la Santé.

«Une évaluation est faite pour vérifier si le projet est justifié du point de vue scientifique, si ses objectifs justifient l'utilisation d'animaux et s'il est conçu pour permettre le déroulement des procédures dans les conditions les plus respectueuses pour l'animal. Au Luxembourg, aucun cochon n'est utilisé à des fins scientifiques», précisent les deux ministres.

Bientôt dans l'alimentation humaine?

Des médicaments créés sur base de cochon seront-ils un jour autorisés sur le marché européen? «C'est tout à fait possible, répondent Paulette Lenert et Romain Schneider, à condition qu'ils disposent d'une autorisation de l'Agence européenne des médicaments. De nombreux médicaments autorisés en Europe proviennent d'organismes génétiquement modifiés. Ainsi, l'Agence européenne de médicaments a approuvé en 2015 une protéine exprimée et purifiée du blanc d'œuf de poules transgéniques».

Les deux ministres invoquent le principe de précaution concernant l'autorisation de la viande de ces porcins génétiquement modifiés pour l'alimentation humaine: «Non seulement cette viande doit respecter tous les critères concernant la sécurité alimentaire repris au niveau de la législation communautaire, mais il faudra aussi s'assurer que sa production présente un intérêt par rapport à la viande provenant d'animaux non transformés génétiquement». Une affaire à suivre, donc...

(pp/L'essentiel)