Une plongée dans les tendances pour la maison

Depuis quelques éditions et le changement de formule, le salon Home and Living Expo a trouvé sa place à Luxexpo The Box. Remplaçant de la Foire d'automne, il est devenu encore un peu plus le rendez-vous incontournable des tendances pour la maison. Et l'édition 2019 ne va pas déroger à la règle. L'événement, qui fêtera sa 6e édition, s'autoproclame «véritable boîte à idées» et promet d'apporter des réponses pour chaque projet en matière d'habitat. Pendant huit jours, du 12 au 20 octobre, le public bénéficiera d'expertises sur plus de 200 stands.

Des conférences, une exposition photo, des showrooms et même un espace de verdure dans des serres aménagées seront à voir. Comme ce décor, constitué de 15 tonnes de bois et 600 palettes. Plus largement, Home and Living Expo promet «un focus sur la construction, la rénovation, l'ameublement et la décoration». Chacun devrait donc pouvoir se faire plaisir.

L'an passé, près de 29 000 visiteurs ont sillonné les allées du salon. Preuve que le marché de l'habitat reste porteur, Home and Living Expo est le rendez-vous qui a le plus grand impact économique parmi tous les événements organisés à Luxexpo The Box. Les retombées économiques annuelles générées par le centre d’événements et d'expositions au Kirchberg dépassent les 306 millions d’euros en termes de chiffre d’affaires, dont 118 millions pour ce seul salon de l'habitat.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)