Le CGDIS se rapproche des secours français

Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) a signé vendredi trois protocoles locaux d’exécution avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Meurthe et Moselle (SDIS54), le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle (SDIS57), l’Agence Régionale de Santé Grand Est et les centres hospitaliers régionaux de Nancy et de Metz.

Ces protocoles locaux d’exécution viennent compléter les accords et conventions déjà existants entre la France et le Luxembourg en matière de sécurité civile et de coopération sanitaire urgente. «Cette collaboration transfrontalière garantira à la population de la région frontalière une prise en charge rapide et optimale en cas d’urgence» précise le CGDIS, dans un communiqué transmis vendredi.

Elle permettra également aux services de secours d’améliorer la couverture opérationnelle dans la zone frontalière franco-luxembourgeoise.

