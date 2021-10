84% des apprentis ont décroché leur diplôme

Selon les chiffres transmis vendredi par le ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, près de 84% des élèves en formation professionnelle ont décroché leur diplôme à la session d'été 2020/2021. Avec peu de différences entre les taux de réussite au certificat de capacité professionnelle (83,95%), au diplôme d'aptitude professionnelle (84,54%) et au diplôme de technicien (82,71%). Des chiffres meilleurs qu'en 2020 (76,5%) et qu'en 2019 (77%).

En tout , sur les 2 202 élèves inscrits dans 125 métiers, 1 923 ont réussi leur bilan final et ont été admissibles et 1 613 ont décroché le diplôme dont 946 le certificat d'aptitude professionnelle (DAP), 531 le diplôme de technicien (DT) et 136 le certificat de capacité professionnelle (CCP).

Mesures de soutien

Le ministère a souligné que ces bons taux de réussite étaient «l’effet des efforts d’adaptation et de flexibilité consentis par les élèves, les enseignants et les professionnels ainsi que du maintien d’un maximum de cours et de périodes d’apprentissage pendant la pandémie de Covid-19». Il a aussi rappelé que le gouvernement avait mis en place des mesures complémentaires pour soutenir la formation professionnelle (prolongation de la date limite de recherche d'un poste d'apprentissage du 1er au 31 décembre 2020 ou encore prime unique de 1 500 à 5 000 euros par apprenti pour les entreprises formatrices).

À noter que la promotion 2020/2021 est la première à se voir remettre une attestation de réussite numérique reconnue au niveau européen, les Europass Digital Credentials.

(mc/L'essentiel)