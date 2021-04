Carburant volé, arme... Une scène de film sur l'A3

L'essentiel vous a relaté jeudi matin, un accident survenu sur l'A3, qui a provoqué de gros ralentissements. Ce vendredi matin, la police grand-ducale a fourni de plus amples détails sur cet incident. Il s'agissait en réalité de bien plus qu'un simple accrochage, selon les informations communiquées par la police. Les fonctionnaires ont ainsi été informés vers 10h45 de la présence d'une voiture circulant sur l'A31 en France, à bord de laquelle la présence d'une arme à feu était suspectée. La voiture s'est ensuite engagée sur l'A3, en direction de Luxembourg-Ville.

Une patrouille de police a pu repérer le véhicule - avec trois occupants à bord - près de l'aire de Berchem. Le conducteur a tenté de prendre la fuite, au prix de manœuvres risquées, alors que le trafic était très dense. Les autorités ont perdu la trace du véhicule, à hauteur de l'échangeur A1/A6 avant de le récupérer à la jonction de Cessange, sur l'A3, en direction de la France.

Une course poursuite à vive allure

Roulant à très vive allure, la voiture des fuyards a percuté un véhicule au niveau de la bretelle de Livange. Ce dernier a terminé sa course contre un mur californien. La voiture des fuyards a également heurté le mur californien et les glissières de sécurité sur le côté droit de la route, avant de s'immobiliser. Les trois occupants, qui semblaient tous indemnes, ont été arrêtés et un pistolet à air comprimé a été retrouvé à l'intérieur de l'habitacle.

L'enquête de police a révélé que les plaques d'immatriculation luxembourgeoises du véhicule avaient été volées en France, la nuit précédente. La voiture des trois hommes avait déjà été repérée jeudi matin, lors d'un vol de carburant dans une station-service de Dudelange. De plus, son conducteur roulait sans permis de conduire. Sur ordre du parquet, le véhicule a été mis en fourrière et des poursuites pénales ont été engagées pour les différentes infractions.

Le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident a été transporté à l'hôpital mais ne souffre que de blessures mineures.

(pp/L'essentiel)