Un accident a fait 11 blessés dont quatre graves

Un grave accident s'est produit mardi soir sur l'autoroute A1. Une voiture et un minibus sont entrés en collision à hauteur de la sortie Senningerberg, près de l'aéroport de Luxembourg, en direction de Trèves. Le véhicule transportant dix personnes a percuté la barrière de sécurité puis terminé sa course sur le flanc, après avoir été percuté par l'arrière, a indiqué la police grand-ducale.

La voiture impliquée dans l'accident s'est immobilisée quelques mètres plus loin et a immédiatement pris feu. Le conducteur incriminé, blessé dans l'accident, a pris la fuite à pied, a indiqué la police. Les agents sont partis à sa recherche et ont fini par le retrouver chez lui, fortement alcoolisé. Il a été transporté à l'hôpital et le parquet a été informé des faits qui lui sont reprochés.

Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) faisait état mardi soir de dix blessés, dont deux graves. Mercredi matin, la police a précisé qu'il y avait quatre blessés graves. Les six autres passagers du bus ainsi que le conducteur ivre souffrent quant à eux de blessures légères.

(jg/L'essentiel)