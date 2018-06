La mobilité, enjeu majeur des travaux

Les travaux de mise en œuvre de la troisième révolution industrielle au Luxembourg avancent. Engagés depuis 18 mois, suite à la présentation de l’étude Rifkin qui sert de fil conducteur, ils ont fait l’objet d’un premier bilan intermédiaire. La mobilité est un des enjeux majeurs traversant les différentes thématiques.

D’ici 2050, l’objectif est d’arriver à une flotte de véhicules particuliers et de transports publics 100% électrique. Il est ainsi proposé que tout nouveau bâtiment soit pré-équipé de façon à ce que l’installation ultérieure de systèmes de charge soit aisée et financièrement réduite, et ce aussi bien à domicile que sur le lieu de travail.

«Planificateur multimodal»

Côté infrastructures, de nouveaux équipements apparaîtront, en lien avec un autre enjeu, l’économie circulaire. Sur le campus automobile à Bissen, un premier parking à étages modulable et démontable incluant des facilités pour la mobilité électrique sera ainsi construit. Sur la zone d’activité Riedchen, à Dudelange, c’est un parking «écologique» qui verra le jour.

Pour faciliter les déplacements, le Verkéiersverbond met au point pour septembre 2018, un «planificateur multimodal». Il permettra aux usagers de choisir en temps réel les options les plus pertinentes entre voiture privée, transports en commun, covoiturage, vélo, P&R, etc. On notera encore qu’afin de limiter les mouvements, un premier site d’espaces de cotravail frontaliers a été désigné à Belval.

(Mathieu Vacon/L’essentiel)