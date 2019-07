Notre série d'été... au Parc Merveilleux

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce jeudi, on vous propose un petit voyage au Parc Merveilleux de Bettembourg.

Notre journaliste, Jean-François Servais, est allé découvrir cet endroit magnifique et toutes ses espèces d’animaux qu’on peut découvrir en se promenant dans un cadre reposant. L’endroit est accessible à des prix très raisonnables (10 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants) et il y a plein d’activités à faire et d’animaux à découvrir aux quatre coins de ce Parc Merveilleux qui accueille cette année quelques nouveautés à ne louper sous aucun prétexte.

La carte postale estivale est diffusée à 17h43 et 19h43 sur L'essentiel Radio. Vous pouvez également (ré)écouter le reportage sur le Parc Merveilleux de Bettembourg.

(Jean-François Servais/L'essentiel )