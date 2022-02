Paulette Lenert à son tour testée positive

Et maintenant, Paulette Lenert. La ministre de la Santé et vice-Première ministre a été testée positive au Covid-19, annonce ce jeudi le gouvernement. La ministre, qui a déjà reçu sa dose booster de vaccin, présente pour le moment des symptômes légers, précise le communiqué. Elle est à l'isolement à son domicile et continue à exercer ses fonctions en télétravail.

La n°2 du gouvernement rejoint ainsi une longue liste de ministres qui ont contracté le coronavirus. Le Premier ministre, Xavier Bettel, avait même été hospitalisé. Ces derniers jours, Jean Asselborn et Yuriko Backes avaient été testés positifs. Les ministres Henri Kox, Taina Bofferding, Claude Turmes, Sam Tanson ou encore Claude Haagen ont eux aussi déjà été infectés.

(L'essentiel)