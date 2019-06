Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Musique Le festival Siren's call monte en gamme

Le festival luxembourgeois de musique indépendante Siren's Call, dont la 3e édition se tient ce samedi, dès 16h, à Neumünster, à Luxembourg, a mis tout les atouts de son côté cette année. Les spectateurs pourront ainsi profiter de l'électropop des Anglais Metronomy, du folk céleste de l'Americaine Cat Power et de l'indie-rock de ses compatriotes de Band of Horses. Sans oublier les explosifs britanniques Idles, ainsi que la sensation française Flavien Berger.

«Love Letter» de Metronomy:

Spectacles Les légendes vont prendre vie à Esch-sur-Sûre

Danseurs, conteurs, musiciens, jongleurs, cracheurs de feu vont transformer les vieilles pierres du château d'Esch-sur-Sûre en un lieu magique et merveilleux, ce samedi, pour la Nuit des légendes. Dès 18h, les visiteurs pourront boire et se restaurer pour bien amorcer la nuit. Ensuite, dès 19h30, au château, ils pourront déambuler au gré des contes, des spectacles de magie et de feu et de la musique. Le point d'orgue de la Nuit sera atteint à 23h30, quand le château sera éclairé par un spectacle son et lumière.

Fête Une escapade dans la nature à Esch-sur-Alzette

Les visiteurs découvriront des trésors de biodiversité au Ellergronn (Esch-sur-Alzette) ce dimanche, lors de la fête de la nature. De nombreuses activités pour toute la famille, liées au développement durable mais aussi au patrimoine industriel, seront proposées: démonstration de forge, découverte des animaux de l'étang, tour en calèche, débardage… Le rendez-vous est donné dès 10h au centre d'accueil Nature et forêts.

Concerts Une soirée heavy metal à la Rockhal

Trivium sera la tête d'affiche d'une soirée heavy metal à la Rockhal (Esch-Belval), ce dimanche à 19h30. La formation emmenée par le chanteur Brad Lewter fait dans un heavy metal qui combine metalcore, groove metal et metal progressif. Dès son deuxième album «Ascendancy», paru en 2005 chez Roadrunner, le groupe est entré dans la cour des grands. Fusion Bomb et Tenside seront aussi au programme.

«Until The World Goes Cold» de Trivium:

Parade Une jeune foule colorée et animée à Luxembourg

Ce samedi, dès 15h, une jeune foule colorée et bien animée va prendre les rues de la capitale d'assaut, lors de la 7e édition de la grande parade pour enfants. Douze groupes d'enfants et adolescents présenteront fièrement leurs projets artistiques élaborés au gré de leur imagination sur le thème «Et si...?». Le départ est fixé sur la place d'Armes.

Festival La Russie à l'honneur à Beaufort

La communauté russe du Luxembourg organise ce week-end son 11e Festival russo-luxembourgeois aux châteaux de Beaufort. De l'artisanat, des concerts, danses et plats russes seront proposés.

Marché Le public va se régaler à Dudelange

De 9h à 11h ce samedi, sur la place de l'Hôtel-de-Ville à Dudelange, un petit-déjeuner fairtrade gratuit sera offert. Dimanche, de 11h à 18h, le Marché du monde, avec artisanat et produits exotiques, prendra place au même endroit.

Concert Beirut est revenu à ses premières amours

Le groupe de musique indépendante Beirut se produit ce vendredi soir à la Rockhal (Esch-Belval). Il y présentera «Gallipoli», son 5e album, qui est sorti en février dernier. Enregistré entre la ville de Gallipoli, dans les Pouilles italiennes, et Berlin, où Zach Condon, le fondateur du groupe, réside désormais, ce disque est une nouvelle carte postale. Chaque chanson est ainsi un voyage, entre folk, synthés, trompettes mariachis et musique des Balkans. On embarque sans hésiter!

«Elephant Gun» de Beirut:

Marché Des créations pour la famille au Tramsschapp

Un marché des créateurs ouvrira au Tramsschapp à Luxembourg, ce vendredi, de 16h à 21h, ce samedi, de 10h à 19h, et ce dimanche, de 10h à 18 h. L'Atelier familial proposera habits, bijoux, mobilier pour les futures mamans, bébés, enfants, et parents.

Sortie club Une star nigériane au Lenox Club

La température devrait encore grimper de quelques degrés avec la venue de Flavour, ce vendredi soir (23h), au Lenox Club à Luxembourg. Le chanteur nigérian se produira pour la toute première fois en showcase au Grand-Duché.

«Ololufe» de Flavour Ft. Chidinma:

Théâtre Un spectacle-concert à ciel ouvert à Mersch

La troupe de théâtre du Lycée Ermesinde va présenter «Maere», un spectacle-concert à ciel ouvert. Il sera joué ce vendredi, à 21h, et ce samedi, à 16h30 et 21h, au lycée.

(ol/L'essentiel)