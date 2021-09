Combien faut-​​il débourser pour la rentrée?

Il y a des étapes importantes dans la vie d'un écolier: celui de l'entrée à la Spillschoul à 4 ans, à l'école fondamentale à 6 ans et au lycée à 12 ans. Et à chaque fois que la fierté grandit - et l'angoisse aussi un peu - le sac s'alourdit. Ça coûte combien la rentrée scolaire? Près de 5 fois plus pour un lycéen que pour un tout-petit, selon les données fournies à L'essentiel par le Statec.

Le Covid dans la tête des parents



Pour cette rentrée, les parents d'élèves sont «davantage préoccupés par la crise sanitaire et les mesures qui vont avec que par le budget», a confié Charles Krim, président de la Fédération des Associations de Parents d’Elèves du Luxembourg (FAPEL). «Il existe tout de même de nombreuses aides qui permettent aux familles de préparer la rentrée».



Il indique toutefois qu'il serait opportun «que des familles qui peinent fiancièrement puissent être aidées par les services concernés».

L'institut statistiques, en collaboration avec les enseignants et le ministère de l'Éducation nationale, a établi un panier type qui représente les besoins minimums pour chaque rentrée. «Il ne représente pas ce que le Luxembourgeois moyen dépensera pour son enfant», prévient Anne Franziskus, du Statec. «Il choisira peut-être un cartable plus cher par exemple». L'experte explique aussi que tout n'est pas racheté à chaque rentrée et que le budget pour les années suivantes est donc moindre.

107 euros à la Spillschoul

Les parents d'un tout-petit, à l'entrée de la Spillschoul, doivent débourser au minimum environ 107 euros dont environ la moitié pour acheter ses affaires de sport (49 euros) et quasiment l'autre moitié (41 euros) pour qu'il endosse un beau sac à dos dans lequel il glissera une jolie trousse. Le reste servirait à financer un peu de matériel pour dessiner et bricoler (12 euros) et enfourner une boîte à tartines ainsi qu'une groude (5 euros) dans son tout nouveau cartable.

330 euros à l'entrée à l'école fondamentale

Deux ans plus tard, les choses sérieuses commencent et la facture triple: 330 euros pour une entrée au cycle 2.1 de l'école fondamentale. Cartable, trousse et agenda coûtent minimum 86 euros, les vêtements de sport 68 euros, le matériel d'écriture (stylos, crayons, cartouches...) 51 euros et il faut compter 47 euros pour les cahiers et les classeurs. Les parents peuvent toutefois compter sur l'allocation scolaire à partir de 6 ans (115 euros) qui permet d'alléger la note.

496 euros au lycée

Une allocation plus importante est attribuée à l'entrée au lycée (235 euros) et ce n'est pas du luxe: la rentrée coûterait 496 euros avec un gros budget de 111 euros pour tout ce qui est bloc de cours, classeurs et matériel d'écriture et 107 euros pour les dictionnaires, les romans et autres frais pour les photocopies. Il faut également compter la calculatrice (16 euros) ou encore la location de l'iPad (50 euros) dans les classes concernées.

C'est un coût, certes, mais la ministre de la Famille, Corinne Cahen (DP) rappelle que «le montant de l'allocation de rentrée scolaire est resté le même alors que dans le même temps a été mise en place la gratuité des livres (NDLR: à la rentrée 2018), un gros budget». La ministre indique par ailleurs que le ministère, en collaboration avec le Statec, est actuellement en train de mener une enquête «pour calculer le montant exact de ce que coûte un enfant, pour son habillement, son alimentation...» afin de saisir au mieux leurs besoins et ceux de leurs parents.

(mc/L'essentiel)