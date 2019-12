«Le tournoi le mieux doté de la Grande Région»

Pour beaucoup, le e-sport est une tendance très sérieuse. À Esch, la compétition sportive entre virtuoses des consoles de jeu est presque une tradition. Pour la septième fois, Saturn Belval organise un tournoi, le week-end prochain. «Nous avons commencé avec le jeu de tir Call of Duty en 2013», explique Mehdi Him, assistant marketing. «Mais depuis que nous sommes passés à FIFA l'année dernière, l'événement a grandi». En 2018, 70 joueurs se battaient pour le titre. Et l'édition de cette année au Belval Plaza «est certainement l'un des plus grands tournois individuels du secteur, avec 128 participants», affirme Fabio De Aguiar, président de 11F.

Les experts en gaming de «11F Luxembourg» apporteront tout leur savoir-faire à la «Saturn Belval FIFA Cup». «Samedi, dès 12h, nous jouerons le premier tour avec 32 groupes de quatre joueurs, et toujours 16 matchs en simultané, ce qui est vraiment énorme», explique Fabio. Il y a aussi beaucoup à gagner. Le tournoi est doté de 4 000 euros, une nouveauté pour le Luxembourg et la Grande Région. «Environ 80% des joueurs viennent des environs, mais des participants de Bruxelles, Strasbourg et Cologne sont également annoncés», selon Fabio. «Une vingtaine de joueurs ont des contrats professionnels».

Champion du Luxembourg en titre

Parmi eux, on compte le champion en titre Diogo Santos, managé par Fabio. Le jeune homme est sous contrat avec le Progrès Niederkorn et est, entre autres, champion du Luxembourg en titre. Du coup, sa survie à la phase de groupes, samedi, ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Malgré un environnement qui s'annonce animé. «Nous jouons au Belval Plaza au beau milieu de l'effervescence d'avant Noël. Aux heures de pointe, nous attendons dans les 400 spectateurs», se réjouit Mehdi, de Saturn.

Une mi-temps dure six minutes et un match complet environ un quart d'heure. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite, dimanche, qui s'annonce encore plus excitante! «Le second tour se joue en seize groupes à partir de 13h. Ensuite, on passe aux matchs à élimination directe à partir des 8es de finale. La finale commence à 18h», explique Fabio. Avec peut-être Diogo à nouveau au rendez-vous...

Diogo pendant la finale du tournoi de l'an dernier.

