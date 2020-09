Quels sont les avantages du leasing?

Au Luxembourg, la mise à disposition de véhicules pour les employés, à usage professionnel, est un avantage en nature de plus en plus répandu. «40 000 leasing opérationnels» ont été contractés à ce jour au Luxembourg, estime l'Automobile Club du Luxembourg (ACL). Et deux tiers des voitures de fonction bénéficient notamment à des travailleurs frontaliers.

Selon la House of Automobile, les véhicules de société au Grand-Duché représentent 47% des nouvelles immatriculations et 23% du parc roulant dans le pays. Et les sociétés s'appuient de plus en plus sur une formule de leasing donc, car elles sont attirées par un certain nombre d'avantages qui rejoignent ceux proposés aux particuliers. En l'occurrence la visibilité financière, l'entretien et l'assurance de bénéficier régulièrement d'un véhicule récent. Que l'on soit un professionnel ou un particulier, il faut dans tous les cas être domicilié au pays pour bénéficier d'un contrat de leasing au Luxembourg. «Un indépendant n'a pas le droit de contracter au nom de sa société pour de l'usage professionnel», explique néanmoins le site Myprivatelease.

«Le leasing professionnel a encore plus de succès»

Les concessions, banques ou les organismes intermédiaires spécialisés dans la formule, sont aptes à proposer des solutions adaptées aux clients, particuliers ou sociétés, avec même la possibilité de faire bénéficier aux professionnels de «réductions importantes». C'est aussi ce qui fait dire à l'ACL que, pour l'heure, «le leasing professionnel a encore plus de succès» sur le marché.

Il est d'ailleurs difficile d'estimer le nombre de leasings privés contractés et la période, entre crise économique et incertitude sanitaire, aura des conséquences directes et indirectes sur la mobilité à tirer à court et moyen terme, selon les spécialistes du secteur au Grand-Duché.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)