Listing de la population dans une main, sac à dos solidement fixé, Aurora Barbarossa arpente les rues du quartier Bei Woiwer, à Differdange, dans le froid et la grisaille de ce mercredi matin. Aujourd’hui retraitée, l’ancienne employée de banque est l’une de 90 agents recenseurs chargés de quadriller les 145 quartiers de Differdange à la collecte des questionnaires du recensement décennal.

«La commune m’a sollicitée, car j’ai déjà fait du bénévolat pour leurs manifestations», dit-elle, «et en plus, j’ai un contact facile avec les gens.» En charge des «quartiers 57 et 58», soit 154 ménages ou 412 personnes au total, la Differdangeoise répartit sa tâche sur trois jours, entre matinées (9h-11h) et fins d’après-midi (17h-19h). «Nous disposons d’une plateforme du Statec qui indique en temps réel qui n’a pas encore renvoyé son questionnaire par la poste, soit au Statec, soit à la commune. Sachant que l’accès digital, débuté le 8 novembre, est définitivement clos depuis le 28 novembre. Actuellement, 46% des ménages du secteur sous ma responsabilité ont accompli leur tâche citoyenne, et je les biffe donc de mon listing». Reste donc plus de 80 questionnaires à récolter.

Partout et toujours, Aurora est bien accueillie. «J’ai parfois l’impression d’être devenue une factrice sur le tard». «On m’offre le thé, des chocolats Mon Chéri, un vieux monsieur de 90 ans a même absolument tenu à me montrer ses tableaux». Rue Zénon-Bernard, une dame âgée remet le document. «Remplir le questionnaire n’est pas compliqué, mais il faut se rappeler des dates», avoue-t-elle. «Ce n’était pas aussi strict avant», ajoute, visiblement rompue à cet exercice, sa voisine d’en face. L’accueil est chaleureux. Il faut dire qu’Aurora ne ménage pas sa peine et prend le temps, comme chez Elise, cette vieille dame de la rue Catherine Krieps-Welbes, qui dit «ne pas avoir reçu le questionnaire».

La recenseuse, qui en dispose en rab dans son sac, s’installe alors à table avec elle, et passe en revue les 33 pages du document. Et hop, un quart d’heure plus tard, le questionnaire dûment rempli tombe dans son sac à dos. «On m’a toujours appris à la banque que le client est roi», lance-t-elle dans un éclat de rire communicatif. Autre son de cloche, chez cet habitante de la rue Josy Goerres, surprise par l’arrivée impromptue d’Aurora: «Oh, je ne l’ai pas encore rempli, je n’ai pas eu le temps. J’ai juste besoin d’un peu de temps». «Ce n’est pas grave», coupe la recenseuse, sourire perceptible derrière le masque, qui convient d’un nouveau passage jeudi, non sans l’avoir dûment indiqué sur son listing. Ce sera la même chose pour ce résident de la rue Ady-Claude, qui «promet de l’avoir fait pour l’après-midi».

Mais le plus souvent, la souriante retraitée trouve porte close, sans âme qui vive à l’intérieur. Aurora trace alors une croix à côté du nom concerné, signe qu’elle «devra repasser, soit en soirée mercredi, soit jeudi». «Pourtant, tous ont reçu le questionnaire en version papier dans leur boîte aux lettres, lesté d’une note d’accompagnement indiquant que je vais me présenter pour la collecte», glisse-t-elle.

En théorie, «les citoyens avaient jusqu’au 5 décembre pour le remplir», mais une latitude leur est laissée jusqu’au 15 décembre, date de la clôture ultime. Celles et ceux qui n’auront alors pas réagi seront catalogués comme «non-recensés», et tombent sous le coup d’une amende pouvant atteindre 2 500 euros. «Certes, mais je ne pense pas qu’ils vont l’appliquer. Ils disent juste cela pour essayer qu’un maximum de personnes participent», estime Aurora, visiblement ravie de cette première expérience riche en contacts humains et en découverte d’habitants de son quartier.

