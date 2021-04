114 000 amendes impayées dans le pays en 2020

Confinement ou pas, si vous vous garez mal ou roulez trop vite, il faut vous attendre à être verbalisé. Les agents communaux et la police ont ainsi dressé 650 691 contraventions au Luxembourg en 2020. Les douaniers en ont émis eux 5 674, pour stationnement. C'est ce qui ressort d'une réponse parlementaire conjointe des ministres de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP), de la Sécurité intérieure Henri Kox (Déi Gréng) et des Finances Pierre Gramegna (DP).

Sur toutes ces contraventions, 114 683 restent ouvertes, du côté de la police et des communes, et 341 aux douanes. Cependant, les ministres n'indiquent pas si d'éventuels délais ont été accordés aux automobilistes concernés. Pour le moment, 17% des amendes de la police et des communes restent impayées, et 6% de celles des douanes.

Selon les chiffres fournis, le nombre de contraventions a fortement augmenté depuis 2013. Alors que 275 246 contraventions avaient été dressées en 2013, leur nombre est passé à 452 404 en 2019, soit une augmentation de 64% en six ans. Des amendes qui pèsent dans les finances des communes: le montant perçu est passé de 3,2 millions d'euros en 2013 à 4,8 millions en 2019. Et la capitale est de loin la commune qui perçoit le plus.

(L'essentiel)