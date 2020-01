Les indemnités maladie ont bondi en 2019

La hausse des indemnités versées en 2019 par la Caisse nationale de santé (CNS) aux salariés absents pour cause de maladie, a de quoi interpeller. Elle s'explique pourtant de façon rationnelle, indique le ministère de la Sécurité sociale, qui a commandé à l'inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) une analyse détaillée pour déterminer les causes de la progression.

Les indemnités maladie ont en effet crû de 12,3% entre 2017 et 2018 et de 47,2% entre 2018 et 2019. Et encore ce dernier taux de croissance ne porte que sur les sept premiers mois de 2018 et de 2019, car la note a été rédigée avant la fin de l'année 2019.

L'absentéisme de longue durée en progression

Pour autant, selon le ministère de la Sécurité sociale, la moitié de l'augmentation des indemnités maladie observée est purement mécanique. Elle résulte de la hausse du nombre de salariés, qui engendre de facto une augmentation du nombre de personnes absentes (effet volume).

L’augmentation du niveau des salaires conduit quant à elle à une hausse du montant des indemnités versées. Le reste de la croissance des indemnités maladie provient de la progression de l’absentéisme de longue durée (qui y contribue à raison de 47%) ainsi que de la combinaison de ces deux facteurs, précise le ministère.

(pp/L'essentiel)