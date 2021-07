Trois crèches se sont vu retirer leur agrément

La semaine dernière, les parents ayant leurs enfants dans les crèches Butzestuff Gasperich, Belair et Babillou Luxembourg ont appris, du jour au lendemain, qu'elles n'avaient plus leur agrément. «Il s'agit d'une décision administrative», indique d'emblée Fabienne Leukart, coordinatrice de la cellule agrément au ministère de l'Éducation nationale. «Des conditions liées à l'agrément n'étaient plus respectées», ajoute-t-elle.

Pour avoir son agrément, un service d'éducation et d'accueil (SEA) doit remplir des conditions, notamment au niveau des prestations, des infrastructures, du personnel... Quand les conditions nécessaires à l'obtention de l'agrément ne sont plus respectées, une mise en demeure est envoyée au gestionnaire, «qui a un délai de huit jours à un an pour se mettre en conformité», détaille Fabienne Leukart. À l'issue de ce délai, le gestionnaire est convoqué pour s'expliquer, présenter les documents attestant la mise en conformité, à l'issue de quoi le dossier est classé sans suite si les problèmes ont été résolus. «Selon la situation, un délai supplémentaire peut être accordé. On ne retire pas l'agrément pour un problème mineur. C'est en général une décision qui est prise en dernier recours».

Fort heureusement pour les parents, les retraits d'agrément restent rares: onze depuis 2017, dont cinq depuis le début de l'année. «Nous connaissons l'impact d'une telle décision. Les gestionnaires sont en général compréhensifs et se mettent en conformité». S'il ne gère pas les inscriptions auprès des SEA, le ministère dispose d'une hotline et d'une adresse mail pour aider les parents dans leurs recherches et répondre à leurs questions.

(Marion Mellinger/L'essentiel)