Six conducteurs à plus de 140 km/h au lieu de 90

Le pont de l'Ascension est un week-end traditionnellement chargé sur les routes. Et les automobilistes en profitent parfois pour «oublier» les limitations de vitesse en vigueur. Ce vendredi matin, la police a réalisé une opération de contrôle sur la N11, entre Graulinster et Junglinster, qui a malheureusement porté ses fruits. En l'espace de deux heures et demie environ, une cinquantaine d'infractions ont été relevées.

La «palme» revient à un automobiliste contrôlé à 156 km/h alors que six conducteurs au total ont été «flashés» à plus de 141 km/h, sur une portion de route où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Le permis de conduire des six contrevenants a été confisqué et une interdiction de conduire leur a été signifiée.

La police grand-ducale précise que dans 38 cas, des conducteurs ont dépassé de plus de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, ce qui s'est traduit par une amende de 145 euros et un retrait de 2 points sur leur permis. Dans quatre cas, les automobilistes n'ont pas été en mesure de fournir des documents de bord valides (24 euros).

(pp/L'essentiel)