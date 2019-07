Une collision fait au moins un blessé près de Reisdorf

Une collision entre deux voitures a fait au moins un blessé, ce lundi matin un peu avant 9h. L'accident s'est produit entre Bettendorf et Reisdorf, dans l'est du Luxembourg. La victime a été prise en charge par l'hélicoptère d'Air Rescue et transportée jusqu'à l'hôpital d'Ettelbruck.

(L'essentiel)