Mardi matin, nous vous expliquions que le trafic et les bouchons ont retrouvé leur niveau d'avant la crise du Covid. Un constat partagé par beaucoup de nos lecteurs, qui ont commenté cet article. Ils sont même nombreux à considérer que la situation est pire qu'avant la crise sanitaire.

«C'est effectivement l'enfer et ce n'est pas terminé», confirme Schumi Mike. Sarah Connor Benett, par exemple, calcule que «pour arriver à 8h, il faut partir à 6h30, pour 29 km! Et encore, ça bouchonne déjà». De quoi la faire douter de l'opportunité de venir travailler au Luxembourg. «Le salaire OK, mais voilà les conditions pour aller bosser... et pour rentrer!» L'internaute répondant au pseudonyme de «ouioui» a fait le même constat et en a tiré les conséquences: «Pour ma part, fini les bouchons. Dorénavant, je bosse en France, je gagne plus, j'ai moins d'heures, des RTT, plus de double imposition...».

Une solution difficilement applicable à tous les automobilistes circulant au Luxembourg. Hakim est «bien content de commencer à 5h30, ça évite la fourmilière». Et Aurélie prévient: pour elle, c'est «carrément pire! Et encore ils n'ont pas tous repris le travail sur site». Si la fin du télétravail va augmenter les problèmes sur les routes, les chantiers sont aussi pointés du doigt par de nombreux internautes de L'essentiel.

«Des trains de camions»

Pour Gianni, ainsi, «tous les chantiers et toutes les routes barrées» cet été «n'ont pratiquement servi à rien». Jacky Jack constate lui «de plus en plus de travaux» et Stéphanie regrette, elle, que «même les dimanches il y a énormément de monde, alors qu'avant je ne voyais pas ça». Stéphane lui répond et confirme. «J'ai été arrêté sur l'A6 pendant 20 minutes au niveau des travaux, dimanche dernier».

Parmi les solutions proposées, le développement du télétravail est une idée pour alléger le trafic. «Au moins un ou deux jours par semaine», selon Head of Nothing ou encore Martin. Ce dernier y voit «une qualité de vie retrouvée» avec moins de pollution. Un avis partagé par plusieurs lecteurs. D'autres préfèreraient voir moins de camions sur la chaussée. Hercule rappelle ainsi «les trains de camions aux heures d'embauches sur nos autoroutes. Il faut interdire leur présence» aux heures de pointe. Patricia Cloots, elle, propose de mettre «les camions sur les rails», cela serait «moins polluant, moins dégradant pour les routes et autoroutes, comporterait moins de risques d'accidents...».

(jw/L'essentiel)