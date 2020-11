Grosse affluence dans les centres commerciaux

Des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres devant certains magasins, des vendeurs sur le qui-vive et des clients masqués qui repartent les bras chargés de paquets: sur la lancée du Black Friday, le week-end a été faste dans les centres commerciaux.

«Les clients n'ont pas été effrayés du tout. Il y avait des règles à respecter, mais on a eu deux fois plus de monde que d'habitude. C'est une année exceptionnelle», se félicitaient Christelle et Mathilde, responsables d'un magasin de vêtements au Belval Plaza. Et si «le manque à gagner du premier confinement n'a pas tout à fait été rattrapé, nous avons fait de très bons chiffres. Les gens ont besoin de retrouver un peu d'esprit de Noël».

«J'ai fait demi-tour»

Dimanche, c'était un peu plus calme à Belval. «Vendredi j'ai fait demi-tour», avouait Massimo, de Dudelange, tandis que Franco et Marisa, venus de France voisine, avaient rusé: «Nous avons tout repéré avant pour passer le moins de temps possible en magasin». Un peu plus loin, Dany, un Rumelangeois, se disait rassuré par «l'organisation sanitaire».

Faire du shopping malgré le coronavirus, un vrai choix pour Bruno et sa famille. «On continue d'aller dans les commerces car il faut les aider et ne pas penser qu'au Covid. On garde les distances, mais il faut continuer à vivre et à faire des achats sinon on aura une crise encore plus grave que le virus». Et si Yeliz, de Soleuvre, dénonçait des imprudences dans les files, elle a pris goût au nombre de clients limité. «Avant les gens se jetaient sous les grilles et se bousculaient. Là je suis rentrée et sortie tranquillement».

(Nicolas Martin/L'essentiel)