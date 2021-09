Remich veut éloigner les voitures du centre

Le centre de Remich va changer d’allure. Le Masterplan Réimech 2035, qui prévoit de nombreux projets à construire entre 2022 et 2035, a été présenté mercredi soir par les élus locaux. Initié suite à une consultation citoyenne, il entend revoir une partie de l’urbanisme actuel, notamment les questions de mobilité. Le plan prévoit «une décentralisation des parkings», avec «le maintien ou la création de huit sites localisés à une distance de deux à neuf minutes à pied du centre». Les parkings Um Gréin et Op der Millen feront d’ailleurs partie des premiers projets lancés. À noter que le second, couvert, disposera d’une patinoire sur son toit.

Les automobilistes seront invités à lever le pied au centre. Un tronçon limité à 30 km/h sera instauré le long de la N10, jusqu’à la place du marché. Deux espaces partagés, limités à 20 km/h pour tous les modes de transport, seront aussi créés. La commune compte aussi sur la création d’un «véritable réseau de chemins piétons et cyclistes».

Pour les piétons, une nouvelle connexion est prévue entre le parc Brill et l’Esplanade. Cette dernière sera quelque peu réaménagée, avec la création d’un parc et de promenades à proximité. Le karting et le minigolf seront maintenus, précise le Masterplan. Enfin, la commune prévoit le déplacement de la gare routière, selon un projet développé par les Ponts et Chaussées dès 2017. Elle sera installée au niveau du parking des sports, ce qui libérera de la place autour du Centre visit Remich, plus au centre.

(jg/L'essentiel)