La police intervient pour calmer les jeunes détenus

L'intervention de la police a été nécéssaire, vendredi matin, dans l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de Dreiborn, où plusieurs jeunes détenus se sont livrés à des actes de vandalisme, rapporte la police. Cette dernière précise que la situation a rapidement été maîtrisée et les six jeunes mis en cause n'ont pas opposé de résistance. Le parquet a été informé.

