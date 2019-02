Husky est entrée dans l’industrie 4.0

Passer de l’idée au concret en un jour, au lieu de 45. D’ici un à deux ans, Husky espère pouvoir délivrer certains de ces composants en des temps records. Installée sur la zone industrielle Riedgen à Dudelange, la société spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de moulage par injection entre dans l’industrie 4.0. Elle a présenté ce mercredi son projet de digitalisation des processus. Le système, baptisé «Factory of the future», permet de digitaliser totalement les phases allant de la demande de devis jusqu’à la livraison du produit industriel.

Concrètement, la demande de nouveau design d’un client qui fabrique des contenants en plastique est enregistrée directement dans le système informatique. Toute la réalisation se poursuit ensuite dans le cloud. «Aujourd’hui, il y a beaucoup d’interactions manuelles, entre mails et appels téléphoniques. Maintenant, le client spécifie et configure la production avec l’application web. Au niveau timing, on passe d’une livraison sur 8 à 12 semaines à deux semaines ou moins, voir quelques jours pour certains composants», explique Stefano Miri, responsable du site Husky de Dudelange.

«Plus de liberté et de confiance»

Développé en collaboration avec le groupe allemand Siemens, le projet de recherche et d’innovation aura coûté une quinzaine de millions d’euros pour sa première phase. Il est soutenu à hauteur de 3,4 millions d’euros par le ministère de l’Économie. Au total, le projet, une fois totalement implémenté d’ici 2021, nécessitera autour de 50 millions d’euros d’investissement.

«Cela permet à nos clients d’aller plus vite sur les marchés, avec de nouvelles idées, et plus de liberté et de confiance dans le design», justifie John Galt, président et CEO du groupe canadien. Ce dernier affirme que digitalisation ne rimera pas avec réduction des effectifs, composés actuellement de 918 salariés. «Si le processus fonctionne bien, l’idée est de créer de la valeur, d’avoir plus de croissance sur le marché. Les salariés vont développer de nouvelles compétences et les transposer sur ces nouvelles fonctionnalités», affirme John Galt. Soixante-quatorze salariés sont d’ailleurs déjà engagés dans le programme Luxembourg Digital Skills Bridge.

Stefano Miri, responsable du site Husky de Dudelange, au micro L'essentiel de Mathieu Vacon:

(Mathieu Vacon/L'essentiel)