Voici les voitures les plus vendues en 2020

Les marques allemandes ont à nouveau trusté les premières places du classement des véhicules les plus vendus au Luxembourg, l'an dernier. Selon la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac), Volkswagen reste en tête, avec 11,32% du marché (5 115 immatriculations). Suivent Mercedes avec 4 849 unités (10,73% du marché) et BMW (4207, 9,31%). Une autre marque allemande, Audi, reste à la quatrième place, tandis que Skoda passe de la 8e position en 2019 à la 5e en 2020, en grappillant des parts de marché (de 4,47 à 6,07%). De la 6e à la 10e place, on trouve, dans l'ordre, Renault, Peugeot, Ford, Volvo et Hyundai.

La Febiac relève que «les véhicules 100% électriques ont progressé de 5,5% en 2020 à 6,7% du marché, les hybrides rechargeables de 5,9 à 9,8% et les hybrides non rechargeables de 8,4 à 13,3%. Près de 30% des véhicules immatriculés sont électrifiés». Sur les deux premiers mois de 2021, les immatriculations de voitures particulières se sont élevées à 7 489, en recul de 17,8% sur un an, en considérant que la pandémie n'avait pas encore affecté les ventes en début d'année passée. Le marché des sociétés représente 57% des immatriculations cumulées à fin février.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)