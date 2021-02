Aides et soins: des avancées pour les salariés

Maisons de soins, centres de jour, structures pour handicapés, aides à domicile… Les salariés du secteur des aides et des soins et du secteur social ont été et sont toujours mobilisés pour venir en aide aux personnes dépendantes particulièrement vulnérables, en ces temps de crise sanitaire.

S’ils ne disposent pas de la même convention collective que la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL), la nouvelle convention collective du secteur, signée ce mardi par le patronat et les syndicats, tend à les faire converger. Le point indiciaire est ainsi désormais identique. Contacté, l’OGBL a salué «un bon accord» et l’obtention «d’avancées notables au bénéfice des salariés». Outre les améliorations salariales, le syndicat met en avant le «frein à la flexibilité à outrance».

Les salariés du secteur auront en outre droit à un jour de congé supplémentaire par an (ce qui porte le nombre à 34 jours) et à deux jours de congé extraordinaire en 2021. Une mesure qui «vise à remercier l’engagement sans précédent du personnel lors de la pandémie», expliquent les syndicats. «Un temps de repos bien mérité après une année compliquée», ajoute l’OGBL.

La convention collective entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2021 et restera d’application jusqu'au 31 décembre 2023.

La convention a été signée mardi

(mc/L'essentiel)