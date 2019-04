Sabrina Kaufmann publie son manga de contes

«Quand j'étais petite, mon rêve était de devenir écrivain, mais j'aimais beaucoup dessiner aussi. Quand j'ai découvert le manga, je me suis rendu compte que je pouvais combiner l'écrit et le dessin», présente Sabrina Kaufmann, une artiste luxembourgeoise de 24 ans. Elle donne des cours de dessin à des enfants et des adultes depuis l'âge de 14 ans. Grâce à ses élèves et ses différentes publications, elle a trouvé un public et a eu des retours sur la perception du manga ici au Luxembourg.

«J'ai vu qu'énormément de monde s'y intéressait et j'ai décidé à la fin de mes études de commerce de me lancer en tant qu'artiste indépendante. Ça fait un an et demi maintenant», ajoute la jeune femme. En plus de ses mangas, Sabrina Kaufmann propose des illustrations. «C'est très difficile de vivre uniquement du manga car nous n'avons pas les structures nécessaires ici au Luxembourg», explique-t-elle. Après plusieurs années de travail, l'artiste de Belvaux s'apprête à publier «Illustrated Fairytales», un manga sur les contes.

«Suite à la publication de ma première histoire "La petite fille aux allumettes", d'Andersen, sur Internet, et le retour des lecteurs, j'ai décidé d'en faire le livre», détaille l'artiste. Elle a lancé une campagne de crowdfunding jusqu'au 30 avril. L'argent récolté servira à fabriquer le livre. «Les donateurs recevront en guise de récompenses le livre une fois édité mais également des dédicaces, des illustrations originales...».

