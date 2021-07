Un spectacle choc sur la violence domestique

«Tu as gâché les vacances de mes enfants. Je voudrais que tu te montres à la hauteur cette année», crache avec mépris un mari (joué par Luc Lamesch) à sa femme (jouée par Myriam Gracia). Cette scène d'abus psychologique est tirée du théâtre forum en matière de prévention de la violence domestique. La pièce itinérante et participative a été développée par le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes et l'École du théâtre.

«Le but est de surmonter les tabous et de donner aux victimes, auteurs et témoins les outils pour rompre les cycles des violences», souligne la ministre Taina Bofferding. Pour rappel, la violence domestique avait augmenté en 2020 avec la crise du Covid et le confinement. La hausse avait malgré tout été contenue grâce au dispositif gestion de crise (+11,07% d'interventions policières par rapport à 2019 et + 4,9% d'expulsions).

«Des réactions très vives du public»

Outre le mari qui rabaisse sa femme, les extraits présentés ce mercredi matin au Théâtre Le 10, comprenaient un père qui, excédé par l'attitude de son enfant, finit par le frapper et un voisin qui ne sait pas comment réagir en entendant l'homme d'à côté violenter sa femme. Les violences abordées dans ce spectacle sont d'ordre psychologique, sexuel et physique. «En tant qu'acteur, on digère la tragédie et dans ce spectacle, c'est le public qui est sous le choc, commente Alain Holtgen, comédien et directeur de l'École de théâtre. Pour moi, l'important était que les scènes soient les plus vraies possibles. On a choisi une sélection d'exemples avec le ministère pour écrire la pièce».

Le pari du réalisme semble réussi. «Nous avons eu des réactions très vives du public pour la première. Et des spectateurs ont évoqué des histoires qui leur étaient arrivées à eux», relatent Luc Lamesch et Myriam Gracia. Le spectacle commencera à tourner dans les communes à l'automne prochain. Dans la continuité, le ministère a aussi remanié son site de référence en matière de violences sexistes et sexuées, violence.lu. Ce site donne des contacts et conseils aux victimes, auteurs, et témoins cherchant de l'aide.

(Séverine Goffin/L'essentiel)