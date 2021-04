Des frontaliers français vont devoir payer plus d'impôts

Les personnes habitant en France et travaillant au Luxembourg doivent déclarer leurs revenus luxembourgeois au fisc français. Avant la nouvelle convention fiscale, «les frontaliers indiquaient leur salaire brut duquel ils avaient soustrait les cotisations sociales et l'impôt luxembourgeois prélevé à la source. Désormais, ils ne soustrairont plus que les cotisations sociales. La France versera alors un crédit d'impôt équivalent à ce que le salarié aurait payé si son salaire avait été imposé en France», explique Julien Dauer, juriste de l'association Frontaliers Grand Est.

Les contribuables vont-ils payer plus d'impôts? S'il y a des revenus français et luxembourgeois pris en compte dans le revenu global déclaré, «tout dépend de la situation de chacun. Il peut y avoir une différence de quelques euros à plusieurs centaines d'euros», estime Séverine Bergé, fiscaliste.

«Comme le revenu global augmente...»

Un frontalier célibataire a un salaire brut du Luxembourg de 50 000 euros annuels et des revenus locatifs en France de 10 000 euros. En retirant les charges sociales et l'impôt payé au Luxembourg, son revenu global permettant le calcul du taux moyen d'imposition des revenus locatifs français était de 47 729 euros. Avec la nouvelle convention, le taux moyen d'imposition sur le revenu français ne sera plus calculé sur 47 729 euros mais 54 000 euros.

Pour un couple marié où l'un travaille en France (36 000 euros) et l'autre au Luxembourg (50 000 euros), le taux moyen d'imposition du revenu français ne sera plus calculé sur 77 567 euros mais 79 450, l'impôt sur le revenu luxembourgeois n'étant plus déduit. «Comme le revenu global augmente, le taux moyen d'imposition pour la partie française des revenus monte aussi», conclut la fiscaliste.

(Marion Mellinger/L'essentiel)