Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Culture La nuit sera «mouvementée» dans les musées

Ce samedi soir, de 18h à 1h, sept musées de la capitale ouvriront leurs portes aux amateurs d'art. Pour sa 19 édition, la Nuit des musées se fera sous la thématique «Musems – be moved». Par conséquent, sept athlètes, de différents univers sportifs, joueront les guides et proposeront aux visiteurs la découverte d'une œuvre choisie dans l'un des musées. Pour terminer la soirée en musique, la Djette berlinoise Katy de Jesus viendra enflammer les murs du Casino avec un set jusqu'à 3h du matin.

Sport La découverte du Sud se fera à vélo et à pied

Ce samedi et ce dimanche, le Red Rock Challenge emmènera coureurs et cyclistes à la découverte des paysages industriels du sud du pays. Différentes épreuves et tracés sont au programme. Samedi, c'est course à pied sur des parcours allant de 10 à 27 km. Les plus courageux pourront tenter le X-Duathlon, où le participant partira d'abord à VTT pour ensuite poursuivre l'aventure à pied. Dimanche, ce sera autour des cyclistes. Ils passeront par les sites d'Esch, Dudelange, Rumelange, Differdange et Pétange.

Concert Lindsey Stirling revient en pleine lumière

La violoniste américaine Lindsey Stirling, dont le dernier album est paru en septembre dernier, effectue s son retour ce vendredi (20h) à la Rockhal, à Esch-Belval, pour un nouveau show haut en couleur. Voir notre article ici.

Artemis de Lindsey Stirling:

Sport Donner le goût du skate aux filles

Le Sk8ing Girls va faire la promotion du skateboard auprès des filles, ce samedi après-midi (13h-18h), au Red Rock Skatepark, à Schifflange. Mais les activités sont ouvertes à tous, filles et garçons, riders débutants et confirmés. Il y aura aussi du BMX, du graffiti, des ateliers d'upcycling, des DJ…

Concert Des dossiers compromettants à la Rockhal

D'un côté, les Français Vitalic, qui sont des producteurs techno efficaces et reconnus. De l'autre, la volcanique chanteuse Rebeka Warrior. Ces deux-là ont décidé l'an dernier d'unir leurs talents sous le nom de Kompromat («dossier compromettant» en russe). Il se produiront ce vendredi soir (21h30) à la Rockhal, à Esch-Belval. Inspirée par les débuts de la techno berlinoise, et chantée le plus souvent en allemand, la musique de Kompromat se situe «quelque part entre Einstürzende Neubauten et Crash Course in Science».

Niemand de Kompromat:

Activités Ça va bouger au Müllerthal

Ce dimanche, dès 8h, la randonnée Müllerthal accueillera randonneurs et vététistes. Le départ et l'arrivée se font à l'auberge de jeunesse de Beaufort, qui organise des portes ouvertes, avec de nombreuse activités ludiques, jusqu'à 20h.

Commerce Des habits pour les enfants à Strassen

Un large choix de vêtements pour refaire la garde-robe des bébés comme celle des ados sera à trouver ce vendredi, de 16h à 20h, au centre culturel Paul-Barblé, à Strassen. Une vente de vêtements d'occasion pour enfants de 0 à 16 ans est ainsi organisée.

Magie Un grand gala à Roeser

Pour son 20e anniversaire, le Magica Club Luxembourg organise ce samedi, un grand gala de magie, dans la salle Blouet, à Roeser. Ouverture des portes avec animations, à partir de 18h30. Entrée gratuite.

