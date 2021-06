Le prince Félix célèbre ses 37 ans ce jeudi

Félix, le deuxième fils du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa fête ses 37 ans ce jeudi. Le petit frère du Grand-Duc héritier Guillaume est né dans la capitale, le 3 juin 1984.

Le prince Félix, troisième dans l'ordre de succession au trône, derrière Guillaume et le jeune prince Charles, est marié à Claire Lademacher, depuis des noces en 2013 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le sud de la France. Le couple a deux enfants, la princesse Amalia, née en 2014 à Luxembourg, et le prince Liam, né en 2016 à Genève.

Domaine viticole et marque de vêtements

Après son école à Lorentzweiler et son lycée à Sainte-Sophie puis à l'American School of Luxembourg, le prince Félix est parti faire ses études en Suisse, où il rencontre celle qui allait devenir son épouse. Après divers stages et 4 ans de marketing dans une société suisse, il reprend ses études en Italie, où il obtient un master en bioéthique en 2013.

Depuis, il gère un domaine viticole avec Claire, dans le sud de la France, à Lorgues, où il préside aussi une association regroupant une douzaine de vignerons. Il a aussi lancé avec Claire une marque de vêtements, meubles et décoration pour les enfants. Après avoir résidé à Rome et Genève, le prince Félix et sa famille vivent à Francfort, depuis 2018.

Alles Guddes fir de Gebuertsdag / Joyeux anniversaire



S.A.R. le Prince Félix célèbre aujourd’hui son 37e anniversaire !



© Collection privée pic.twitter.com/XsSraaz1u2 — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) June 3, 2021

