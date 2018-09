Bettel et Macron ont défendu le projet européen

La Philharmonie affichait complet jeudi soir pour la venue du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel (DP) et du président français Emmanuel Macron (République En Marche). Les dirigeants étaient venus échanger avec des citoyens sur la thématique de l'Union européenne.

Cette Europe sera une conquête et cette conquête sera celle de votre génération. pic.twitter.com/msO18KpOTy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 septembre 2018

Les responsables politiques ont défendu l'intégration européenne, avant de répondre à des questions parfois dociles, à l'image d'une femme qui voulait chanter une chanson au président français, parfois acérées, comme ce jeune homme selon lequel «l'Europe des marchés n'a fait que faire monter la xénophobie». Les thèmes abordés ont été aussi variés que les droits des femmes, l'éducation ou la conquête spatiale. Les deux libéraux ont répondu point par point, se refilant parfois, de manière ironique, les questions qui fâchent.

«Crises à répétition»

«Je ne suis pas un "eurobéat", je ne défend pas l'UE telle qu'elle a été faite ces dernières décennies», a plaidé Emmanuel Macron, dont le «Moien» inaugural a été accueilli par un grand éclat de rire. Le président élu l'an dernier a appelé «à la fermeté à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie, qui ne respectent plus l'État de droit». Son collègue Xavier Bettel a reconnu que les «crises à répétition» tardaient à être résolues et a assumé «qu'il ne fallait pas toujours attendre d'être 28 pour avancer». Regrettant la mauvaise image de l'institution européenne, Macron a plaidé pour «une Europe qui protège, sur les questions sociales, économiques, fiscales et environnementales» rejetant l'étiquette d'ultra-libéral qu'on lui colle parfois.

Les questions des lycéens du Luxembourg, assis derrière la scène, ont beaucoup porté sur les valeurs européennes, dans le contexte de montée des populismes. «En Europe, on apprend les dates mais jamais les valeurs», a regretté Xavier Bettel. Juste avant de partir, Emmanuel Macron, répondant à une question, a demandé aux plus jeunes de «ne rien oublier de l'histoire», faisant référence aux conflits sur le Vieux continent, et à «être audacieux».

La Philharmonie affichait complet pour l'occasion.

Un comité d'accueil antinucléaire attendait les deux dirigeants au Kirchberg.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)