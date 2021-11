Ivre, il finit sa course sur le passage à niveau

Un nouveau drame sur un passage à niveau a peut-être été évité de peu au Luxembourg. Samedi, un automobiliste qui conduisait ivre a effectué une sortie de route et terminé sa course sur les rails, à Mamer, rapporte la police. Rappelons qu'une adolescente de 14 ans est décédée percutée par un train, le mois dernier à Heisdorf. Depuis plusieurs années, le Luxembourg tente d'adapter ses infrastructures pour réduire le nombre de passages à niveau.

Il ne s'agit pas là du seul incident de la journée impliquant des personnes alcoolisées. À Niederanven, un chauffeur de poids lourd qui avait trop bu s'est vu retirer son permis de conduire. Même chose pour deux automobilistes, à Steinfort et à Esch-sur-Alzette, après que la police a été alertée par leur conduite dangereuse. D'autres se sont fait remarquer dans les transports en commun, comme à Medernach, où un passager en état d'ivresse a fait scandale dans le bus, ou encore à Luxembourg, où un usager a importuné les autres personnes.

La journée a également été marquée par plusieurs vols et cambriolages, a détaillé la police. Une personne s'est notamment fait dérober son iPhone et ses Airpods aux Rives de Clausen. Des vols à l'étalage dans des magasins et supermarchés ont été commis à Foetz, Mertert, Luxembourg, Ettelbrück ou encore Differdange. Concernant les intrusions, des cambriolages ont eu lieu dans des maisons, appartements et caves à Weimerskirch, à Brouch, à Luxembourg (Bonnevoie et Rollingergrund), à Schouweiler, à Goetzingen, à Mamer et à Bertrange.

(L'essentiel)