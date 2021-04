Une Lune rose à admirer dans le ciel mardi

Mardi prochain, la Lune prendra des couleurs impressionnantes. La nuit précédente, elle passera particulièrement près de la Terre. Ce qui, comme le printemps bat son plein dans l'hémisphère nord, transformera le satellite en super Lune rose. Un phénomène qui devrait aussi être visible depuis le Luxembourg. MeteoLux annonce un ciel seulement légèrement nuageux pour mardi soir. Pas de quoi masquer complètement la Lune, donc.

i just discovered that there’s an actual thing called “the super pink moon” due to dust particles in the atmosphere pic.twitter.com/YpbCX93WaF