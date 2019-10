Les résidents ne sont pas égaux face à la pauvreté

Les revenus et les conditions de vie sont l'un des aspects mis en évidence dans le 15e rapport «travail et cohésion sociale», réalisé par le Statec et présenté ce mardi. En 2018, le taux de risque de pauvreté, stable, s'élève à 18,3%, il concerne donc 105 620 personnes. «Avoir un travail n’immunise pas totalement contre la pauvreté, car 13,4% des personnes en emploi sont exposées au risque de pauvreté», précise Jérôme Hury, responsable de la division des statistiques sociales au Statec.

Les chômeurs (49,7%) et les familles monoparentales (40,7%) sont plus exposés au risque de pauvreté, suivis par les familles avec plus de deux enfants (30,4%) et les personnes seules (27,8%). Les inégalités entre les résidents luxembourgeois augmentent. Selon le rapport, entre 2015 et 2018, les 10% de la population les plus aisés, avec un revenu de 9 882 euros par mois, gagnent dix fois plus que les 10% les moins aisés (979 euros par mois).

Un seuil de pauvreté trop bas

Étant donné que le logement et l'alimentation représentent plus de 60% des dépenses d'un ménage, le Statec estime qu'une famille composée de deux adultes et de deux enfants a besoin de 4 213 euros par mois pour vivre décemment, le seuil de risque de pauvreté se situant à 4 227 euros. Un couple sans enfant aurait besoin de 2 912 euros par mois (seuil de pauvreté à 3 020 euros) et un adulte seul de 2 110 euros (seuil de pauvreté 2 013 euros). Or, tous les ménages n'atteignent pas un niveau de vie décent. «Le seuil de risque de pauvreté des adultes seuls avec ou sans enfants est trop bas pour vivre décemment au Luxembourg», analyse Jérome Hury.

L'un des autres aspects du rapport est l'état du marché du travail au Luxembourg. Entre 2003 et 2017, l'emploi a augmenté de 48%. C'est beaucoup plus que les voisins de la Grande Région, où l'augmentation n'est que de 11%. Le télétravail est en plein développement, avec un nombre de personnes concernées multiplié par trois en dix ans, mais le temps consacré au télétravail reste en dessous de huit heures par semaine.

(Marion Mellinger/L'essentiel)