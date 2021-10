Qui vient visiter le pavillon du Luxembourg?

L'essentiel: Quels sont les ressentis des visiteurs?

Daniel Sahr: Chaque visiteur est surpris, ils disent qu'ils ne connaissaient pas le Luxembourg sous cet angle là. Nous avons voulu surprendre le visiteur, qui peut avoir quelques préjugés sur le Luxembourg. Lui montrer le dynamisme, l'esprit d'ouverture du pays, c'est surprenant pour eux.

Mais il ne suffit pas d'une visite de 15 minutes pour changer l'image du pays...

C'est un premier pas. Ca ne se fait pas du jour au lendemain de créer une marque, c'est long, il faut la répéter. Pour le Luxembourg, il faut être tout le temps présent sur ce genre de manifestation, être dans la durabilité de l'image.

Qui vient sur le pavillon?

C'est un public varié. Avec des gens qui habitent à Dubaï et aux Emirats, et aussi les premiers touristes avec les vols qui reprennent. On s'attend à plus même si des pays sont encore fermés, comme la Chine. Cela peut être aussi bien une femme de ménage venant d'Asie, qu'un homme d'affaires africain cherchant des opportunités, un avocat anglais qui a ses affaires en place ici. On a commencé avec 2 000 à 2 500 visiteurs par jour, on a passé les 5 000 et on arrive actuellement à 7 500, 8 000 par jour.

La promotion touristique est aussi prégnante...

Une partie importante de la scénographie y est dédiée. Certaines installations montrent le pays dans des vidéos, des belles images et des gens demandent à avoir plus de renseignements. Pour optimiser cela, nous venons juste d'installer un QR Code qui renvoie vers le site Visit Luxembourg, et les visiteurs commencent à le scanner...

