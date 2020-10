20 ans de règne en duo

Quand en 2000, le Grand-Duc héritier prête serment, Maria Teresa est à ses côtés, forte et tout sourire malgré la tâche qui attend le couple. Cela fait 20 ans qu'ils sont populaires et que les Luxembourgeois se pressent à chacun de leurs déplacements. Elle a su se faire une place dans le cœur de la population grand-ducale, notamment grâce à ses combats pour les gens malades, les enfants et les femmes.

Les regards du Grand-Duc héritier et de Maria Teresa se sont croisés sur les bancs de l'école à Genève et ils ont décidé de se marier le jour des amoureux le 14 février 1981. La famille s'est rapidement agrandie avec l'arrivée de Guillaume, neuf mois après (11 novembre 1981), Félix (3 juin 1984), Louis (3 août 1986), Alexandra (16 février 1991) et Sébastien (16 avril 1992). Une belle équipe renforcée par des petits-enfants, Gabriel (12 mars 2006), Noah (21 septembre 2007), puis Amalia (15 juin 2014), Liam (28 novembre 2016) et enfin Charles (10 mai 2020).

