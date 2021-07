Le Grand-​​Duché se réveille sous les eaux

Les principaux faits: •Le plan d’intervention «Intempéries» a été déclenché, suite aux fortes précipitations enregistrées au Luxembourg au cours des derniers jours. •MeteoLux annonce encore quelques précipitations au fil des prochaines heures, mais de moindre ampleur. La vigilance reste cependant de mise car les niveaux des cours d’eau du Grand-Duché sont montés rapidement et sont actuellement très élevés. •De nombreuses routes sont fermées à la circulation. •Plusieurs écoles resteront fermées ce jeudi.

L'évolution de la situation, minute par minute:

8h54

Le supermarché Cactus d'Ettelbruck ne pourra pas ouvrir ses portes ce jeudi, en raison des intempéries.

Notre synthèse

Suite aux fortes précipitations enregistrées au Luxembourg au cours des derniers jours, le plan d’intervention «Intempéries» a été déclenché, a indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi le ministère de l'Intérieur. Activée par le Haut-Commissariat à la protection nationale sur demande du Premier ministre Xavier Bettel, la cellule de crise gouvernementale s’est réunie à minuit, jeudi matin, afin de coordonner les opérations avec les différents intervenants prévus dans le Plan d’intervention d’urgence en cas d’intempéries.

Ont participé à la réunion le ministère de l’Intérieur, le CGDIS, le Haut-Commissariat à la protection nationale, l'Administration de la gestion de l’eau, l'Administration des Ponts & Chaussées, l'Armée, Creos, MeteoLux, la police grand-ducale et le Service de la communication de crise.

De nombreuses routes fermées à la circulation

Le Centre de gestion des opérations (CGO) a été activé afin de coordonner les opérations de secours sur le terrain. Les équipes du CGDIS sont mobilisées au maximum de leur capacité et ont dû intervenir à de multiples reprises dans tout le pays. Les sapeurs-pompiers se sont concentrés sur la mise en sécurité de personnes en danger, ainsi que sur la protection des infrastructures critiques et stratégiques.

Les Ponts & Chaussées ont dû intervenir sur une soixantaine de tronçons. À l’heure actuelle, de nombreux tronçons de route restent fermés à la circulation. MeteoLux annonce encore quelques précipitations au fil des prochaines heures, mais de moindre ampleur. La vigilance reste cependant de mise car les niveaux des cours d’eau du Grand-Duché sont montés rapidement et sont actuellement très élevés. Ils pourraient d'ailleurs continuer à augmenter jusque dans l'après-midi, ce jeudi. Les autorités demandent aux habitants de zones potentiellement inondables de ne pas s’exposer au danger et d’éviter les surfaces inondées.

Des habitants relogés par les communes

La circulation routière reste perturbée dans de nombreuses zones et les automobilistes doivent adapter leur conduite et demeurer vigilants, tout en respectant toutes les consignes et injonctions des autorités. «De nombreux automobilistes s'engagent sur des routes qui sont pourtant barrées, indique à L'essentiel Cédric Gantzer, porte-parole du CGDIS. Ce n'est évidemment pas la bonne attitude à avoir. La situation est encore loin d'être stabilisée, ce jeudi matin». Le porte-parole du CGDIS demande également à ce que les appels au 112 se limitent aux véritables urgences (personnes en détresse, accident ou incendie), afin de ne pas encombrer les services de secours.

Le ministère de l’Éducation nationale recommande de son côté aux parents de s’informer auprès des autorités locales quant aux ouvertures et dispositions des écoles et structures d’accueil.

Dans plusieurs endroits du pays, de nombreuses maisons sont inondées et ne sont plus habitables et de nombreuses personnes ont dû être évacuées et relogées par les communes. Le ministère de l'Intérieur a publié des infos pratiques sur les comportements à adopter dans le cadre de la vigilance orange actuellement en cours.

Ce jeudi matin, les autorités continuent de suivre l’évolution de la situation de près. La population est appelée à suivre l’évolution de la situation auprès des sources officielles (MeteoLux), (inondations.lu), @infocriseLU, @CGDISlux, @PoliceLux ainsi que des médias nationaux.

(pp/L'essentiel)