Le référendum va donner du travail aux députés

«Pour cette nouvelle législature, nous avons un parti en plus à la Chambre, ce qui nous en fait sept. Ce n’est pas commun, mais c’est très positif. Cela reflète le pluralisme de la société de notre pays», a rappelé lundi, Fernand Etgen (DP), nouveau président de la Chambre des députés, lors de la réception du Nouvel An. Tandis que le «programme ambitieux» du nouveau gouvernement de Xavier Bettel n’attend plus qu’à être exécuté, la Chambre a rappelé son rôle de régulateur et de contrôleur législatif: «Le programme gouvernemental est bel et bien conséquent. Ce qui veut dire que beaucoup de travail nous attend à la Chambre».

L’accent a été mis particulièrement sur le référendum concernant le nouveau texte constitutionnel, qui est le «résultat de treize années de travaux parlementaires». Selon Fernand Etgen, «le référendum de la nouvelle Constitution est notre rendez-vous le plus important de l’année 2019». Avant de fixer une date pour le référendum, la Chambre procédera à une campagne de sensibilisation à la citoyenneté. «Avec ce texte, notre pays bénéficiera d’une Constitution qui correspond à la réalité politique et sociale du XXIe siècle».

Les élections européennes, qui auront lieu le 23 mai, sont un autre rendez-vous important de l’année 2019. «Au vu de l’actualité, nous devons soutenir une position pro-Europe», souligne Fernand Etgen, qui espère «voir les alliances se renforcer pour assurer le bon fonctionnement du Parlement européen».

Europawahlen, Verfassungsreferendum, Session Annuelle @OSCEPA, Politesch Bildung an Digitalisatioun. Dat waren Haapthemen dei den Chamberpresident @FernandETGEN an den Secrétaire général Claude Frieseisen den Moien am Kader vun der Neijoerschreceptioun opgegraff hunn. pic.twitter.com/xwCwxuRgfG — Chambre des Députés (@ChambreLux) January 7, 2019

(Ana Martins/L'essentiel)