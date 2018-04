L'inflation en très légère hausse au Luxembourg

Selon les données publiées par le Statec ce mercredi, l'indice des prix a très faiblement progressé au mois de mars (+0,09%) par rapport au mois précédent. Le taux annuel d'inflation passe de 1% en février à 1,1% en mars mais ce très léger redressement ne devrait pas avoir d'impact sur l'augmentation automatique des salaires et traitements. L'institut de statistiques envisage toujours la prochaine tranche indiciaire «entre le troisième et le quatrième trimestre» 2018.

Déjà en baisse au mois de février, les prix des produits pétroliers ont continué à reculer en mars. La baisse s'est établie à 2,3% pour l'essence, 1% pour le diesel et 0,9% pour le mazout de chauffage. Ce sont les prix des biens et services hors produits pétroliers qui sont à l'origine de la légère hausse mensuelle de l'inflation. Les articles de voyage, les véhicules automobiles, les articles pour animaux de compagnie et les vêtements pour hommes et femmes ont ainsi un peu augmenté.

Les prix du transport aérien en légère baisse

Le même constat s'applique aux frais de crèche et foyer de jour pour enfants, aux abonnements de téléphonie mobile, à la restauration et aux cafés. Les prix des produits alimentaires ont également augmenté en mars (+0,5%) et sont supérieurs de 2,2% à ceux de l'an passé à pareille époque. La hausse du prix des boissons alcoolisées s'est établie à 1,1%. Elle a surtout concerné la bière et le vin.

Certains biens ont au contraire vu leur prix baisser au mois de mars. C'est le cas des meubles d'intérieur et de l'électroménager blanc, suites à des promotions. Côté services, le transport aérien et les voyages à forfait se sont également caractérisés par des prix en légère baisse.

(pp/L'essentiel)