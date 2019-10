Spiderman à la fenêtre des enfants malades

Rien ne vaut le sourire d’un enfant et c’est d’autant plus vrai quand celui-ci est coincé dans un lit d’hôpital. Ce lundi après-midi, plusieurs petits ont vu apparaître, à la fenêtre du service de pédiatrie de l’hôpital Kirchberg mais aussi du côté des urgences pédiatriques, les silhouettes de leurs superhéros préférés. Plus qu’un sourire, c’est leur visage tout entier qui s’est illuminé quand Spiderman, Superman et Captain America, plus vrais que nature, ont commencé à déambuler dans le vide, tenus par un fil.

Alité après une intervention chirurgicale, Mihailo, 16 mois, n’en finissait plus de tendre la main vers la fenêtre comme pour toucher un rêve du bout du doigt. À ses côtés sa maman était aussi émue que lui. «C’est vraiment une belle surprise», glisse-t-elle, alors que de nombreux membres du personnel médical s’étaient réunis eux aussi, finalement tous plus curieux les uns que les autres face à cette animation originale.

«Tout le monde voulait être là pour les enfants»

L’événement, qui aura duré près d’une heure, est né dans la tête du personnel de l’hôpital Kirchberg, il y a deux mois et a été rendu possible, une fois toutes les contraintes réglées, grâce à l’entreprise AccessNet, prestataire de nettoyage qui se charge de laver les vitres en façade deux fois par an. «Mon équipe était super motivée, j’ai dû tirer au sort parmi mes gars, tout le monde voulait être là pour les enfants», explique Azadine Sebbahi, gérant de la société qui s’est chargée d’acheter les déguisements et a mobilisé en tout cinq employés, lundi, en dehors de ses obligations contractuelles.

«Cette opération est un bonus par rapport à tout ce qu’on fait déjà pour diminuer l’anxiété et rendre l’hospitalisation des enfants supportable», développe Naima Torki, responsable du service pédiatrie, elle aussi tout sourire après le succès de la surprise. Et tout le monde était déjà d’accord pour remettre ça dès que possible, les petits comme les grands!

(Nicolas Chauty/L'essentiel)