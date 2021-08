Un ayant droit a enfin pu entrer dans l’aéroport

Le gouvernement luxembourgeois annonce, lundi soir, qu’un des ayants droit luxembourgeois, en attente d'évacuation, a réussi à entrer dans l'enceinte de l’aéroport de Kaboul. Comme nous l'écrivions, alors que le chaos règne en Afghanistan et sa capitale, le Luxembourg cherche à évacuer neuf personnes ayant un lien avec le pays, a affirmé Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères.

Les autorités ne précisent pas qui est cet «ayant-droit», qui pourrait être un résident afghan ou l'une des trois personnes «ayant un lien avec le Grand-Duché». «La personne en question sera évacuée dans les meilleurs délais vers l’Union européenne», sait-on simplement.

Un A400M luxembourgeois

L’armée luxembourgeoise et le ministère des Affaires étrangères et européennes ont dépêché deux représentants à l’aéroport de Kaboul «afin de renforcer la participation luxembourgeoise dans la coordination sur place des efforts déployés pour l’évacuation des ressortissants et résidents européens encore en Afghanistan».

La Direction de la Défense informe également que l’avion militaire A400M luxembourgeois, engagé depuis quelques jours dans le cadre des opérations d’évacuation aux côtés d’autres avions de l’unité binationale belgo-luxembourgeoise, a quitté l’aéroport international d’Islamabad (Pakistan) en fin de matinée lundi pour l’aéroport militaire de Melsbroek (Belgique), avec à son bord 93 ressortissants et résidents européens évacués d’Afghanistan.

(nc/L'essentiel)