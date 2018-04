Le nouveau cœur des secours luxembourgeois

La sueur coule sur le front des ouvriers, un camion fait voler la poussière, on s'affaire de tous côtés. Au 3, boulevard Kockelscheuer, le chantier avance bon train. À peine 13 mois après la pose de la première pierre, un énorme bloc est sorti de terre, un complexe qui devrait devenir l'un des centres de secours les plus modernes d'Europe, selon les responsables. Lors de l'inspection du chantier du futur Centre national d'incendie et de secours, ce vendredi, une quarantaine de personnes ont pu se faire une idée plus concrète du projet de prestige.

«Nous sommes impatients de voir le projet se développer. Mais, pour l'instant, nous sommes dans les délais», déclare le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch (LSAP). Selon les prévisions, le centre devrait être opérationnel en 2020. Les services de secours nationaux pourront alors inaugurer leur nouveau lieu de travail. L'ensemble du projet est divisé en deux zones.

Un projet à 141 millions d'euros

Les pompiers volontaires et professionnels de la ville de Luxembourg éliront domicile dans la zone 1, qui hébergera également le centre d'appel d'urgence du 112, l'Administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CDGIS), ainsi que l'Institut national de formation des services de secours. La zone 2 sera dédiée à la formation pratique et sportive des secouristes qui sera dispensée en appliquant des méthodes modernes. 80% de la construction du bâtiment est d'ores et déjà achevée.

Le projet a déjà parcouru un long chemin. «Les premières discussions ont démarré en 2004. Mais comme pour tous les investissements de cette ampleur, il faut un certain temps pour démarrer le projet», explique Dan Kersch. Le coût total de la construction s'élève à 141 millions d'euros dont 74 millions sont pris en charge par l'État et les 67 millions restants sont financés par la ville de Luxembourg. «La collaboration s'est très bien passée. Nous nous sommes rapidement accordés sur le type de construction pour le nouveau centre», affirme Lydie Polfer, Bourgmestre de Luxembourg-ville (DP).

Le nouveau Centre national d'incendie et de secours doit être au cœur de la réforme des services d'urgence. «Mais il y a d'autres projets dans tout le pays. L'objectif est que les services d'urgence soient sur les lieux de l'intervention au plus tard 15 minutes après un appel», souligne le ministre. Mais si le cœur bat fortement, c'est déjà une bonne chose.

(Henning Jochum/L'essentiel)