Un arsenal et des équipes pour traquer le Covid

Des machines de toutes parts, qui parfois travaillent toutes seules, des scientifiques en tenue de protection: on se croirait dans un film de science-fiction. Avec la pandémie, le labo d’analyse de Bionext Lab à Leudelange tourne à plein régime, de jour comme de nuit. Outre les analyses sanguines, l’activité Covid a changé la vie du labo qui réunit désormais 170 employés et a dû investir massivement pour s’équiper. «Nous avons multiplié par 5 ou 6 parfois même par 10 notre activité», note Frédéric Klein, biologiste. En mars, le labo pouvait réaliser 300 tests PCR par jour, cela peut désormais atteindre 1 000 à 2000.

Les échantillons prélevés dans les 23 stations de test de Bionext sont scannés. Chacun a un code-barres qui identifie la personne testée, l’heure, le lieu et même le nom du préleveur. Les techniciens peuvent localiser chaque tube sur les portoirs pour donner la priorité aux urgences médicales. Suit l’extraction du génome. Des fragments d'ARN copiés des milliers de fois jusqu’à pouvoir révéler la présence ou non du virus. Temps d’analyse: 5 heures pour des résultats fournis sous 24 heures. Et la sécurité? «Un inactivateur détruit la partie infectieuse du virus. On travaille avec du virus mort», précise Frédéric Klein.

Dans les cas positifs, les résultats sont transmis au médecin et à l’inspection sanitaire, et les échantillons transférés au Laboratoire national de santé. «Les échantillons négatifs sont détruits selon des règles précises. Les cas «faiblement positifs» sont le signe en général d'«un début ou fin d’infection», précise Frédéric Klein. On estime entre 10 et 20% les faux négatifs, liés à un prélèvement trop précoce ou pas assez profond.

(Nicolas Martin/L'essentiel)