Le travail détaché suivra des règles plus contraignantes

Le travail détaché va subir prochainement une adaptation des règles. Les députés de la commission du travail se penchent depuis le début d’année sur le projet de loi qui transpose une nouvelle directive européenne sur la question des travailleurs embauchés par une entreprise d’un pays de l’UE et affiliés à son régime social, tout en effectuant des missions dans un autre. «Nous espérons voter le texte d’ici la fin de l’année», indique Georges Engel (LSAP), président de la commission.

La précédente mouture du texte luxembourgeois avait subi cet été des critiques du Conseil d’État, principalement pour des questions de forme. «Il fallait que l’on revoie la concordance avec les règlementations en vigueur, se souvient Georges Engel. Mais désormais, nous en avons terminé avec ces oppositions formelles». Les nouveaux amendements ont été adoptés en fin de semaine dernière, puis envoyés ce lundi au Conseil d’État, qui doit de nouveau se prononcer.

Toujours plus de travailleurs détachés

La directive a pour but de fixer de nouvelles règles plus contraignantes pour le travail détaché, en fixant «un noyau dur de règles impératives en matière de conditions de travail et d’emploi, à respecter par l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché». Ainsi, les travailleurs détachés seront tenus de respecter les règles de cet État en matière de durée maximale du travail, de période de repos, de durée minimale de congés, de salaire minimum, de sécurité ou encore les frais professionnels (dépenses de voyage, de logement ou de nourriture).

En place depuis 1996, la directive sur les travailleurs détachés fait régulièrement l’objet de critiques, car elle est accusée de mettre les salariés en concurrence en créant un nivellement par le bas des acquis sociaux. L'an dernier, l'Inspection du travail et des mines (ITM) a recensé 140 561 salariés qui opéraient au Luxembourg sous ce régime, soit une hausse de 5,19% en un an, sachant que le nombre avait déjà largement progressé les années précédentes. Les secteurs les plus concernés sont la construction (46%) et l'industrie (23%). La grande majorité des salariés concernés sont employés par une entreprise basée en Allemagne (69,6%). Mais «la situation est complexe, une entreprise qui détache est parfois elle-même composée de travailleurs détachés qui viennent d'ailleurs», indiquait le gouvernement en 2018.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)