10 000 jeunes attendus dans la rue pour le climat

«Nous craignons que la météo rende les conditions rudes pour manifester, mais à part cela, nous sommes très confiantes», lancent Sara, 18 ans, et Silvia, 19 ans, lycéennes à l’École privée Marie Consolatrice et membres du collectif Youth for Climate. Le jour J est arrivé. Depuis février, une quarantaine de jeunes ont tenu des meetings toutes les semaines pour préparer la grève des élèves pour le climat de ce vendredi.

Autre rdv samedi à 14h



Dans la foulée de la grève pour le climat des élèves, le collectif «Rise for Climate» organisera une agora citoyenne sur le climat, samedi à 14h sur la Place de Clairefontaine à Luxembourg. Des sujets sur le changement climatique et des propositions de solutions y seront débattus.

«Création et gestion des pages Instagram et Facebook, communication avec les lycées et la police... Tout ça a été discuté pendant nos meetings». Le collectif salue l’autorisation à protester du ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch. «Mais, même s’il n’avait pas donné l’autorisation, on serait sortis dans la rue. C’est le but d’une grève. Grâce à ce geste, beaucoup plus d’élèves vont pouvoir se joindre à nous».

Quelque 10 000 jeunes y sont attendus. Le coup d’envoi sera lancé à 12h30 au Glacis, à Luxembourg. Ensuite ils marcheront jusqu’à la place Guillaume II, où un «micro ouvert» aura lieu. Et quel avenir pour le Youth for Climate après la marche? «On va continuer à organiser des marches et des grèves. Nous allons encore réaliser des projets. On ne le fait pas sous le coup de la tendance, nous allons continuer», ont martelé les deux membres.

(Ana Martins/L'essentiel)