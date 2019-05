Les enfants «grandissent bien» au Luxembourg

D'après une étude anglaise de Nimble, le Luxembourg se classe deuxième meilleur pays européen pour élever un enfant. 29 pays européens ont été analysés sur base de plusieurs critères: la santé, l'éducation et la consommation de drogues. Les auteurs se sont basés sur de nombreuses sources comme l'Eurostat, World Happiness Report et Education First.

Le Grand-Duché arrive en deuxième position derrière la Suède et devant la Pologne. 27% des résidents font régulièrement du sport, ce qui représente un des meilleurs taux en termes d'exercices physiques. En revanche, seuls 42% des jeunes adultes mangent des fruits et légumes. Le pays a un niveau élevé de taux de vaccination (99% des habitants sont vaccinés) et une très bonne qualité de l'air.

Au niveau de l'éducation, le Luxembourg figure en bonne position. 34% des jeunes décrochent un diplôme de l’enseignement supérieur. Quelques points restent cependant à améliorer: 23% des résidents fument occasionnellement ou quotidiennement quand 28% boivent. Le nombre de jeunes consommant de la drogue est parmi les plus faibles des pays étudiés. La Belgique est 14e du classement, l'Allemagne 22e et la France 25e.

(mm/L'essentiel)