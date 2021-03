Bientôt des bornes pour la sécurité des citoyens

Le conseil communal de Luxembourg-Ville a avalisé lundi soir l'implantation de bornes escamotables et de bornes fixes, afin de mieux contrôler les accès au centre-ville, en particulier la zone piétonne, indiquent nos confrères du Quotidien. Le dispositif - dont le budget estimatif s'élève à 4,5 millions d'euros - a pour but de protéger les citoyens contre d'éventuelles attaques terroristes mais aussi de restreindre les déplacements - à certains horaires - aux seules personnes autorisées.

Le périmètre concerné comprend le boulevard Royal à l’ouest, la rue Notre-Dame au sud, la rue du Fossé à l’est ainsi qu'un axe formé par la rue des Bains et la rue Willy-Gœrgen, au nord, pour aboutir au carrefour formé par la Grand-Rue et la rue Aldringen. Treize points d’accès sont concernés. L’accès sud à la rue Aldringen a été équipé dans le cadre du projet Royal-Hamilius et la place Guillaume-II le sera lors du projet de réaménagement en cours.

Les bornes mesureront 90 centimètres de haut et seront capables de résister à l’impact d’un camion de 6,8 tonnes lancé à 80 km/h. La sécurisation de la zone piétonne s'effectuera grâce à des bornes fixes ancrées dans le sol et des bornes escamotables manuellement (par exemple en cas d’incendie). Les travaux d'installation devraient commencer au 4e trimestre 2021 et durer cinq à six mois.

(L'essentiel)